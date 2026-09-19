Bei unserer Abstimmung zählt jetzt jede Stimme!

Knapp 25.000 Vereine sind in Niederösterreich aktiv. Ohne die Arbeit und das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre das soziale Leben im weiten Land nicht möglich. Die Kronen Zeitung und das Freiwilligencenter Niederösterreich holen seit sechs Jahren im Rahmen der „Herzensmensch“-Initiative aktive Vereine und deren Mitglieder vor den Vorhang. Nun liegt es an den Mitgliedern, Fans und „Krone“-Lesern, wer gewinnt.