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Bei unserer Abstimmung zählt jetzt jede Stimme!

Niederösterreich
19.09.2026 11:45
Hilfe beim Heizen: Der Verein „Holzmitherz“ aus Wiener Neustadt.
Hilfe beim Heizen: Der Verein „Holzmitherz“ aus Wiener Neustadt.(Bild: Holzmitherz)
Porträt von Lukas Lusetzky
Porträt von Petra Haunschmied
Von Lukas Lusetzky und Petra Haunschmied

Mit Herz, Einsatz und Zusammenhalt bewegen Vereine das Land Niederösterreich. Zehn Gruppen können nun im Rahmen der Herzensmensch-Initiative gewinnen.

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Knapp 25.000 Vereine sind in Niederösterreich aktiv. Ohne die Arbeit und das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre das soziale Leben im weiten Land nicht möglich. Die Kronen Zeitung und das Freiwilligencenter Niederösterreich holen seit sechs Jahren im Rahmen der „Herzensmensch“-Initiative aktive Vereine und deren Mitglieder vor den Vorhang. Nun liegt es an den Mitgliedern, Fans und „Krone“-Lesern, wer gewinnt.

Zehn Gruppen im Voting-Finale
Etwa die Gruppe „Gemeinsam statt Einsam“ in Hohenberg im Bezirk Lilienfeld. Markus Kostner und sein Team sorgen für ein sicheres Nachbarschafts-Netz und für offene Türen und Ohren bei Problemen und Sorgen. Manchmal hilft auch einfach ein kleiner Plausch.

Ein Plauscherl in Hohenberg: Der Verein „Gemeinsam statt Einsam“.
Ein Plauscherl in Hohenberg: Der Verein „Gemeinsam statt Einsam“.(Bild: Markus Kostner)

In den Herzen der Mitglieder der Freiwilligengruppe „Holzmitherz“ um Obmann Robert Pfisterer lodert ein Wunsch: Menschen aus dem Raum Wiener Neustadt, die sich das Heizen nur schwer leisten können, zu unterstützen. Gesammelt wird auch im Rahmen von Benefizaktionen.

Professionelle Kinderbetreuung bietet die „Kindergruppe Schmetterling“ in Mank an. Das Motto: „Aufgrund des Wandels der Umwelt des Menschen, ist es umso wichtiger geworden, Heranwachsende zur Mündigkeit zu ermutigen beziehungsweise heranzuführen“.

Kinder beim Heranwachsen unterstützen: Der Verein „Kindergruppe Schmetterling“ aus Mank.
Kinder beim Heranwachsen unterstützen: Der Verein „Kindergruppe Schmetterling“ aus Mank.(Bild: Melanie Grubner)

Den Siegerverein bestimmen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher per Internet-Voting, die Abstimmung läuft bereits (nähere Infos auch zu den weiteren Vereinen im Internet). Der Gewinner-Verein erhält jedenfalls Preise im Wert von 5000 Euro, dem Zweitplatzierten winken 3500 Euro und der dritte Platz ist mit 1500 Euro dotiert.

Mitvoten bis 27. September: krone.at/herzensmenschnoe

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