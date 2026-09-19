Wie wird das Wirtshaus der Zukunft aussehen?

Krügerl und Achterl

Gleich vorweg: Kühles Bier, gehaltvolle Weine und das obligatorische Schnitzerl wird es wohl auch in der Zukunft im Wirtshaus geben. Das stand bei dem Brainstorming im Babenbergerhof in Ybbs an der Donau auch gar nicht zur Debatte. Vielmehr ging es um den sozialen und wirtschaftlichen Wert von Wirtshäusern, die aktuellen und künftigen Erwartungen der Gäste sowie die Balance von Tradition und Innovation.