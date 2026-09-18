Caught During a Check
Violent criminal was traveling on a public bus
Many public transportation systems advertise that passengers can reach their destinations comfortably and in an environmentally friendly way. It’s unclear whether a Russian man wanted by the authorities was traveling by bus for precisely that reason. The fact is that he was caught right there.
On Thursday, officers from the Ried Highway Patrol conducted checks along the A8 Innkreis Highway as part of a targeted manhunt. During the operation, a public bus was stopped at the Aistersheim highway rest stop.
Wanted Russian on Board
Among the passengers was a 36-year-old Russian citizen. He was subject to a warrant for surrender to serve a sentence for aggravated assault issued by the Linz Regional Court. The man was arrested and taken to the Linz Correctional Facility.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.