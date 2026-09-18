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Was a random victim

Man Attacks 47-Year-Old with Knife in Downtown Vienna

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18.09.2026 13:09
Among other items, 15 knives were seized from the alleged perpetrator’s apartment.
Among other items, 15 knives were seized from the alleged perpetrator’s apartment.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

On Thursday afternoon, Vienna’s Wollzeile became the scene of a bloody attack. A man was apparently attacked with a knife by an unknown assailant. It appears to have been a random encounter—one that nearly proved fatal for the victim. 

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According to information from the “Krone,” the victim had actually intended to meet a friend on Wollzeile. When the friend arrived at the agreed-upon meeting spot around 2 p.m., he was met with a shocking sight. His friend was lying on the ground, bleeding heavily and critically injured.

The victim had suffered a stab wound to his left thigh; after receiving emergency medical treatment, he was taken to the hospital and admitted to the emergency room. Officials reported that his condition is no longer life-threatening.

Officers also seized three swords.
Officers also seized three swords.(Bild: LPD Wien)

The suspect—a 41-year-old Austrian man—was stopped and arrested shortly after the attack. According to police, he was already subject to an official weapons ban. A search of the 41-year-old’s apartment revealed that he had deliberately disregarded this ban. Officers discovered an entire arsenal of bladed weapons—including swords and more than a dozen knives. The investigation is ongoing. The suspect is in custody.

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