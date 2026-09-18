Masked teenagers
Teenagers on e-scooters terrorize park visitors
There have reportedly been repeated incidents in recent days in a Linz park involving dangerous encounters between e-scooter riders and park visitors. When the police arrived on the scene, the young scooter riders fled. However, two suspects were apprehended shortly afterward.
On Thursday around 4:30 p.m., passersby reported to the police that masked teenagers on e-scooters were riding recklessly in Bellevue Park and had endangered several people. Since there had been an increase in incidents involving rowdy and recklessly riding scooter riders in recent days, several patrol cars were dispatched to the scene.
Fled from the police
When the officers arrived at the park, the youths immediately fled, once again endangering pedestrians with their reckless riding. During a search launched immediately afterward, one of the boys—a 13-year-old Romanian from Linz—was apprehended.
Suspects handed over to parents
The second suspect, also a Romanian citizen (17) from the state capital, was apprehended shortly thereafter. Both were taken to the Linz Police Detention Center and, after being processed by the identification unit, handed over to their parents.
Seeking Affected Parties
During the search, police officers encountered a middle-aged man and woman who reported that they had just nearly been run over by two masked scooter riders. They and any other potential victims are asked to contact the Lenaupark Police Station at 059133 4587.
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