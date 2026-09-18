Es köchelt! Rechtsverteidiger ist nun Topscorer

Bislang gab’s aber auch noch keinen Dreierpack des 24-Jährigen. Liegt natürlich daran, dass Köchl Rechtsverteidiger ist. Wie sagt man so schön: Ein Grund, aber kein Hindernis. „Die drei Tore sind wirklich besonders“, blickt er auf den 4:2-Sieg in Liga zwei zurück. Kurios: Aufgrund seiner Gala ist er jetzt sogar Amstettens Topscorer.

Keine Tipps für Goalgetter Peham

„David Peham brauche ich trotzdem keine Tipps geben“, bleibt Felix bescheiden. Und zugleich erfolgshungrig. Ob er es heute bei Schlusslicht Kapfenberg wieder köcheln lässt? „Primär wäre ein Sieg wichtig. Sie sind ungut zu bespielen. Wobei: Dreckig und ergebnisorientiert können auch wir“, grinst der Dauerbrenner, dessen Elf im Sommer den x-ten Neustart erlebte. „Veränderungen und Umbrüche sind hier nichts Neues.“ Das Positive: „Man lernt stets etwas dazu.“