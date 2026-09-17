„Dann kommen wir an der Bundesliga nicht vorbei“

Dabei ist der Unternehmer, der auch Anteile an Hartberg, Lafnitz, Szombathely und Pilsen besitzt, der Retter der finanziell gebeutelten Admira: „Das war bei Viktoria Pilsen nicht anders. Hätten wir nicht geholfen, würde es den Klub in der Form heute nicht geben. Es wäre wahrscheinlich auch ohne mich gegangen. Die Frage ist aber: Was will man am Ende?“ Erfolg! Der stellt sich aber nicht von heute auf morgen ein. „Wir müssen das Fundament schaffen. Wenn wir hier einen guten Job machen, dann kommst du nicht an der Bundesliga vorbei“, so Dellenbach.