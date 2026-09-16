Drei Einbrüche in einer Nacht: Polizei ermittelt

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Kufstein ihr Unwesen. Bislang unbekannte Täter drangen in drei Gebäude im Bereich Unterer Stadtplatz, Kinkstraße und Pfarrplatz ein. Die Polizei ermittelt.
Laut bisherigen Erkenntnissen wurden bei den Einbrüchen zwei Fensterscheiben eingeschlagen. Zudem versuchten die Täter, eine Tür aufzubrechen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.
Aus einem der betroffenen Gebäude wurde nach aktuellem Ermittlungsstand lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung.
Wer in der Nacht auf Dienstag im Bereich Unterer Stadtplatz, Kinkstraße oder Pfarrplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kufstein unter 059133 7210 zu melden.
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