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Hitze: Selbst Ameisen litten unter Rekord-Sommer

Steiermark
17.09.2026 14:31
Auch im urbanen Raum wird die Hitze zu einem immer größeren Problem.
Auch im urbanen Raum wird die Hitze zu einem immer größeren Problem.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Temperaturen bis 41,2 Grad und Schäden in Millionenhöhe: Der Sommer 2026 hat auch in der Steiermark deutliche Spuren hinterlassen. Experten sprechen vom bisher extremsten Sommer in der Geschichte – und sehen darin eine deutliche Folge des menschengemachten Klimawandels.

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„Der Sommer 2026 war der bisher extremste überhaupt“, sagt Gottfried Kirchengast. Österreich erlebte heuer nicht einfach ein paar besonders heiße Tage: Zwei ausgedehnte Hitzewellen brachten Temperaturen bis 41,2 Grad – und damit eine neue Dimension der Hitze.

Tigermücken als Klimagewinner
Während der Grazer Geophysiker und Klimaforscher des Wegener Center der Uni Graz am Donnerstag bei einem Pressegespräch seine „Sommerbilanz“ präsentiert, fliegt eine Tigermücke an seiner Nase vorbei. Passender könnte der Einstieg kaum sein.

Der heurige Extremsommer verursachte allein in der steirischen Landwirtschaft einen Schaden von ...
Der heurige Extremsommer verursachte allein in der steirischen Landwirtschaft einen Schaden von knapp 180 Millionen Euro.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Für ihre Analyse betrachteten Kirchengast und sein Team nicht nur einzelne Temperaturspitzen, sondern auch insgesamte Dauer, Intensität und räumliche Ausdehnung der Hitze. Als Maß dafür dienen sogenannte Arealgradtage. Die erste Hitzewelle von 17. Juni bis 2. Juli brachte demnach rund 16.900, die zweite von 25. Juli bis 17. August sogar rund 26.400 Arealgradtage. Die bisherigen Hitzesommer 2003 und 2015 lagen jeweils deutlich darunter.

„Rund 80 Prozent menschengemacht“
Auch bei der Frage nach der Ursache fällt die Bilanz eindeutig aus: Bei Hitzewellen dieser Größenordnung könnten „rund 80 Prozent ihrer Schwere auf die menschengemachten Emissionen“ zurückgeführt werden, sagt Kirchengast. „Wer jetzt noch behauptet, so etwas habe es immer schon gegeben, agiert grob fahrlässig“, richtet er der Politik aus.

Sandra Krautwaschl und Gottfried Kirchengast.
Sandra Krautwaschl und Gottfried Kirchengast.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Folgen sind bereits spürbar. „Wir hatten allein in der steirischen Landwirtschaft heuer einen Schaden von knapp 180 Millionen Euro“, sagt die steirische Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl. Sie fordert deshalb mehr Tempo beim Klimaschutz. „Wer in diesem Sommer nicht erkannt hat, wie viel uns das Nichtstun kostet, der betreibt Realitätsverweigerung der schlimmsten Art.“

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Neue Landtagsinitiative
Per Landtagsinitiative wollen die Grünen Klimaschutz zum verbindlichen Schwerpunkt der Landespolitik machen. Förderungen und Investitionen sollen künftig darauf geprüft werden, ob sie dem Klimaschutz dienen. Klimaschädliche Förderungen sollen schrittweise abgebaut und die frei werdenden Mittel gezielt für Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt werden.

Nach dem offiziellen Teil wird es noch einmal ganz menschlich – und der Klimawandel angreifbar, wenn auch nur im Kleinen. Kirchengast erzählt von seinem Zuhause: „Wir hatten im Sommer ein Riesenproblem mit Ameisen. Die kamen in Scharen ins Haus, das hatten wir überhaupt noch nie.“ Sein Erklärungsversuch: „Denen war einfach auch zu heiß.“

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