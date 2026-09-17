Hitze: Selbst Ameisen litten unter Rekord-Sommer

Nach dem offiziellen Teil wird es noch einmal ganz menschlich – und der Klimawandel angreifbar, wenn auch nur im Kleinen. Kirchengast erzählt von seinem Zuhause: „Wir hatten im Sommer ein Riesenproblem mit Ameisen. Die kamen in Scharen ins Haus, das hatten wir überhaupt noch nie.“ Sein Erklärungsversuch: „Denen war einfach auch zu heiß.“