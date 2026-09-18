Dynastie der Bourbonen wird wiederbelebt

Zehn lebensgroße Porträts

Mit der Enthüllung von zehn Gemälden konnten sie nun den ersten Abschnitt feiern: Die auf Malerleinwand ausgeführten Reproduktionen wurden nach Gemälden angefertigt, die sich einst in Schloss Frohsdorf befanden und heute weltweit über Sammlungen verstreut sind.

Gemälde von Tochter von Marie Antoinette

Im neuen Bourbonen-Saal begegnen den Besuchern nun die französischen Könige Ludwig XIV. und Ludwig XVI. in ihren Krönungsgewändern ebenso wie Marie-Thérèse Charlotte, die Tochter Ludwigs XVI. und Marie Antoinettes. Die als Herzogin von Angoulême bekannte Prinzessin wählte Schloss Frohsdorf zu ihrem Wohnsitz. Zu sehen sind außerdem der Comte und die Comtesse de Chambord, die rund 40 Jahre lang in Frohsdorf lebten, sowie Louise d’Artois, die Schwester des Comte de Chambord, mit ihrem Sohn Robert von Bourbon-Parma. Dieser erwarb später Schloss Schwarzau und setzte damit die enge Verbindung der Familie mit der Region fort.