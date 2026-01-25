Tochter von Marie Antoinette als Touristenmagnet

Neffe „Graf Chambord“ wäre beinahe nächster König Frankreichs geworden

Gemeinsam mit ihrem Neffen Graf Chambord (Henri d’Artois) und seiner Frau und Hofstaat von etwa 80 Leuten lebten und wirkten sie bis zu Graf Chambords Tod im Jahr 1883 in dieser Region. Graf Chambord kam dabei eine besonders wichtige historische Rolle zu, war er doch der letzte im Exil lebende französische König. Was bedeutete, wäre die Monarchie wieder nach Frankreich zurückgekehrt, dann hätte er unter dem Namen „Heinrich V“ den Thron bestiegen. „Für jene Menschen, die damals noch an die Monarchie glaubten, war er der König“, erklärt Historiker Fuhrmann.