Airtags überführten gleich zweimal Fahrraddiebe

Mittels Airtags konnte die steirische Polizei gleich zwei Fahrraddieben das Handwerk legen. Zwei Rumänen wurden in Graz und in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) festgenommen.
Mittwochvormittag meldete ein Grazer telefonisch den Diebstahl seines E-Bikes bei der Polizei. Weil er einen sogenannten Airtag am Rad montiert hatte, konnte er den Beamten den wahrscheinlichen Standort des Fahrzeugs durchgeben. Die Ortung führte die Polizei zu einem in der Puchstraße abgestellten Kastenwagen. Nach einigen Stunden öffneten die Beamten das Auto und konnten das Rad des Grazers und zwei weitere E-Bikes sicherstellen.
Der Besitzer des Kastenwagens konnte rasch ausgeforscht werden. Der 44-jährige Rumäne gab zu, die drei Räder in der Nacht gestohlen zu haben. Die Ermittlungen nach den Besitzern der anderen E-Bikes läuft.
Beamte stellten drei Räder sicher
Ein ähnlicher Fall spielte sich in Kirchberg an der Raab ab: Mittwochabend langte eine Anzeige ein, dass ein Kinderfahrrad bereits am Freitag gestohlen worden sei. Wieder führte ein Airtag die Exekutive auf die richtige Spur – wieder standen die Beamten vor einem abgestellten Kastenwagen. Im Auto konnten drei Fahrräder sichergestellt werden. Über internationale Erhebungen konnte der Besitzer ausgeforscht werden. Ein 37-jähriger Rumäne wurde in seiner Wohnung in Kirchberg festgenommen werden. Er bestreitet den Diebstahl der Räder, er habe diese lediglich zum Transport übernommen.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werden beide Männer auf freiem Fuß angezeigt.
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