Airtags überführten gleich zweimal Fahrraddiebe

Beamte stellten drei Räder sicher

Ein ähnlicher Fall spielte sich in Kirchberg an der Raab ab: Mittwochabend langte eine Anzeige ein, dass ein Kinderfahrrad bereits am Freitag gestohlen worden sei. Wieder führte ein Airtag die Exekutive auf die richtige Spur – wieder standen die Beamten vor einem abgestellten Kastenwagen. Im Auto konnten drei Fahrräder sichergestellt werden. Über internationale Erhebungen konnte der Besitzer ausgeforscht werden. Ein 37-jähriger Rumäne wurde in seiner Wohnung in Kirchberg festgenommen werden. Er bestreitet den Diebstahl der Räder, er habe diese lediglich zum Transport übernommen.