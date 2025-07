Lena Dunham feiert großes Comeback mit „Too Much“

Nach einem betrunkenen und schwer übergriffigen nächtlichen Einbruch in die Wohnung der beiden, ist es an der Zeit, den inneren emotionalen Scherbenhaufen aufzukehren. Die Möglichkeit, das in London zu tun, packt die in den britischen Kitsch verliebte Jessica beim Schopf. Kaum gelandet, verliebt sie sich Hals über Kopf in den erfolglosen Musiker Felix (Will Sharpe), der selbst ein Päckchen zu tragen hat. Die Reise zu sich selbst verspricht also eine holprige zu werden.