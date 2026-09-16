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Nach 18 Jahren

Belgien-Legende verkündet Nationalteam-Rücktritt

Fußball International
16.09.2026 22:33
Belgiens Axel Witsel verkündete seinen Rücktritt aus dem Nationalteam.
Belgiens Axel Witsel verkündete seinen Rücktritt aus dem Nationalteam.(Bild: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

Nach 18 Jahren, 140 Spielen und zwölf Toren beendet Axel Witsel seine Karriere im belgischen Nationalteam. Der mittlerweile zum Kultspieler avancierte Mittelfeldspieler mit dem markanten Afro gab seine Entscheidung auf Instagram bekannt.

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„Es ist Zeit, den jungen und neuen Generationen den Weg zu machen“, erklärte Witsel den Grund für seine Entscheidung. „Es war ein großer Stolz, all das in diesen 18 Jahren gegeben zu haben. Ich hätte nie gedacht, so viel zu erreichen, als ich mit 18 Jahren begann.“ Als er 2008 sein Debüt für die „Roten Teufel“ gab, war das belgische Nationalteam im sportlichen Niemandsland – auf dem 58. Platz der FIFA-Weltrangliste. Witsel sollte ein wichtiger Teil der „Goldenen Generation“ werden, die Belgien bis auf Platz eins der Welt schoss.

„Goldene Generation“-
„Wir hatten immer noch unglaubliche Momente“, spielte Witsel auf die erfolgreichen 2010er-Jahre des belgischen Fußballs an. Die Mannschaft rund um die Stars Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois und Romelu Lukaku spielte bei Welt- und Europameisterschaften wichtige Rollen, stand bei der WM 2018 im Halbfinale und belegte zwischen 2018 und 2022 den ersten Platz der FIFA-Weltrangliste. Nur ein Titel blieb den Belgiern in dieser Zeit verwehrt.

Axel Witsel bei Borussia Dortmund
Axel Witsel bei Borussia Dortmund(Bild: AFP/PATRIK STOLLARZ)

Witsel, der unter anderem bei Klubs wie Borussia Dortmund, Atlético Madrid und Zenit St. Petersburg unter Vertrag stand, machte besonders wegen seiner markanten Frisur auf sich aufmerksam. Durch den berühmten Afro erlangte der 37-Jährige in der Fußballwelt Kultstatus.

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