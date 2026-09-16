Belgien-Legende verkündet Nationalteam-Rücktritt

„Es ist Zeit, den jungen und neuen Generationen den Weg zu machen“, erklärte Witsel den Grund für seine Entscheidung. „Es war ein großer Stolz, all das in diesen 18 Jahren gegeben zu haben. Ich hätte nie gedacht, so viel zu erreichen, als ich mit 18 Jahren begann.“ Als er 2008 sein Debüt für die „Roten Teufel“ gab, war das belgische Nationalteam im sportlichen Niemandsland – auf dem 58. Platz der FIFA-Weltrangliste. Witsel sollte ein wichtiger Teil der „Goldenen Generation“ werden, die Belgien bis auf Platz eins der Welt schoss.