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„Erster Sieg“: Verstappen gewinnt gegen 100 Karts

Formel 1
16.09.2026 21:04
Max Verstappen mitten im Gewusel der Karts
Max Verstappen mitten im Gewusel der Karts(Bild: AP/Bradley Collyer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Von Startplatz 101 zum Sieg nach nicht einmal der Hälfte der Renndistanz: Für Formel-1-Star Max Verstappen auch kein Problem – zumindest beim Kart-Showevent „Max vs. 100“ seines Arbeitgebers Red Bull am Mittwoch in Silverstone. Der 28-jährige Niederländer, der 2026 noch kein F1-Rennen gewinnen konnte, ließ innerhalb von 14 Runden die gesamte Konkurrenz hinter sich. „Sehr viel Spaß“, habe er gehabt, betonte Verstappen. „Das war mein erster Sieg in diesem Jahr.“

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Das Feld setzte sich freilich aus keinen Rennprofis zusammen. Es war eine bunte Mischung aus Streamern, Content-Produzenten, Persönlichkeiten und Rennsportfans aus aller Welt.

Mit dem deutschen Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer oder der slowenischen Spitzenkletterin Janja Garnbret musste Verstappen aber auch zwei Sportstars hinter sich lassen. Einmal überholt, war das betreffende Kart aus dem Rennen.

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