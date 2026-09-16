„Erster Sieg“: Verstappen gewinnt gegen 100 Karts

Von Startplatz 101 zum Sieg nach nicht einmal der Hälfte der Renndistanz: Für Formel-1-Star Max Verstappen auch kein Problem – zumindest beim Kart-Showevent „Max vs. 100“ seines Arbeitgebers Red Bull am Mittwoch in Silverstone. Der 28-jährige Niederländer, der 2026 noch kein F1-Rennen gewinnen konnte, ließ innerhalb von 14 Runden die gesamte Konkurrenz hinter sich. „Sehr viel Spaß“, habe er gehabt, betonte Verstappen. „Das war mein erster Sieg in diesem Jahr.“
Das Feld setzte sich freilich aus keinen Rennprofis zusammen. Es war eine bunte Mischung aus Streamern, Content-Produzenten, Persönlichkeiten und Rennsportfans aus aller Welt.
Mit dem deutschen Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer oder der slowenischen Spitzenkletterin Janja Garnbret musste Verstappen aber auch zwei Sportstars hinter sich lassen. Einmal überholt, war das betreffende Kart aus dem Rennen.
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