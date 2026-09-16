Alexander Kirchner
Manager of Energie AG is now moving to Vienna
The executive board of Wien Energie will be complete as of January 1, 2027. At that time, Alexander Kirchner will assume the chairmanship of the executive board. Kirchner currently serves as Chief Technology Officer at Energie AG, the Upper Austrian state utility.
Details regarding the division of responsibilities within the Wien Energie executive board—which includes Alma Kahler and Sascha Zabransky—will be announced in the coming weeks, the Vienna Public Utilities announced on Wednesday. Alexander Kirchner, who will become the third member of the Wien Energie executive board at the start of the new year, is currently still Chief Technology Officer at Energie AG in Upper Austria.
Kirchner has held the management position in Upper Austria since August 2024. In this role, he is responsible for key technological and operational matters at the company, particularly the expansion of renewable energy generation and grid infrastructure. Prior to this, he held various management positions at Wien Energie.
Board position to be filled “soon”
“Alexander Kirchner is an experienced energy manager who knows the company and the challenges of the industry, and he has what it takes to succeed. I am convinced that, with his proven energy expertise, he will perfectly complement the existing team and successfully drive Wien Energie’s further development,” said Stadtwerke General Director Peter Weinelt.
Energie AG CEO Leonhard Schitter, on the other hand, regrets the departure of his fellow executive board member: “At the same time, his appointment as Chairman of the Executive Board of Wien Energie is a special recognition of his work and his competence,” says Schitter. Energie AG itself plans to fill the position of Chief Technical Officer “shortly.” The process to do so is set to begin at the supervisory board meeting in late September.
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