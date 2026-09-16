Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alexander Kirchner

Manager of Energie AG is now moving to Vienna

Nachrichten
16.09.2026 13:20
Energie AG’s headquarters in Linz.
Energie AG’s headquarters in Linz.(Bild: Energie AG)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

The executive board of Wien Energie will be complete as of January 1, 2027. At that time, Alexander Kirchner will assume the chairmanship of the executive board. Kirchner currently serves as Chief Technology Officer at Energie AG, the Upper Austrian state utility.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Details regarding the division of responsibilities within the Wien Energie executive board—which includes Alma Kahler and Sascha Zabransky—will be announced in the coming weeks, the Vienna Public Utilities announced on Wednesday. Alexander Kirchner, who will become the third member of the Wien Energie executive board at the start of the new year, is currently still Chief Technology Officer at Energie AG in Upper Austria.

Kirchner has held the management position in Upper Austria since August 2024. In this role, he is responsible for key technological and operational matters at the company, particularly the expansion of renewable energy generation and grid infrastructure. Prior to this, he held various management positions at Wien Energie.

Alexander Kirchner is moving to Vienna.
Alexander Kirchner is moving to Vienna.(Bild: Energie AG)

Board position to be filled “soon”
“Alexander Kirchner is an experienced energy manager who knows the company and the challenges of the industry, and he has what it takes to succeed. I am convinced that, with his proven energy expertise, he will perfectly complement the existing team and successfully drive Wien Energie’s further development,” said Stadtwerke General Director Peter Weinelt.

Energie AG CEO Leonhard Schitter, on the other hand, regrets the departure of his fellow executive board member: “At the same time, his appointment as Chairman of the Executive Board of Wien Energie is a special recognition of his work and his competence,” says Schitter. Energie AG itself plans to fill the position of Chief Technical Officer “shortly.” The process to do so is set to begin at the supervisory board meeting in late September.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
16.09.2026 13:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf