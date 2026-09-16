Large-scale operation launched
Man with Toy Gun Spotted in Hospital
An armed man triggered a large-scale police operation on Wednesday. After someone noticed a gun in his waistband, seven police patrols were dispatched. The man was quickly apprehended. Shortly afterward, the all-clear was given: It had been a toy gun; there had been no threat. The circumstances remain unclear.
Major commotion at the Hospital of the Brothers of Mercy in Linz! Early Wednesday afternoon, the police received an emergency call reporting that a man had been spotted in the hospital with a gun tucked into the back of his waistband. Seven patrol cars were immediately dispatched to investigate. According to initial reports, the affected area of the hospital—the pharmacy—was evacuated.
Just a Toy Gun
However, no further action was taken: The man was found. The supposed firearm turned out to be a toy gun. Details about the man believed to be armed, as well as his motives for walking around with a toy gun, remain unclear—as does whether he now faces charges.
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