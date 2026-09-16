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Large-scale operation launched

Man with Toy Gun Spotted in Hospital

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16.09.2026 13:16
Fortunately, it was only a toy gun (stock photo)
Fortunately, it was only a toy gun (stock photo)(Bild: LPD Wien)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

An armed man triggered a large-scale police operation on Wednesday. After someone noticed a gun in his waistband, seven police patrols were dispatched. The man was quickly apprehended. Shortly afterward, the all-clear was given: It had been a toy gun; there had been no threat. The circumstances remain unclear.

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Major commotion at the Hospital of the Brothers of Mercy in Linz! Early Wednesday afternoon, the police received an emergency call reporting that a man had been spotted in the hospital with a gun tucked into the back of his waistband. Seven patrol cars were immediately dispatched to investigate. According to initial reports, the affected area of the hospital—the pharmacy—was evacuated.

Just a Toy Gun
However, no further action was taken: The man was found. The supposed firearm turned out to be a toy gun. Details about the man believed to be armed, as well as his motives for walking around with a toy gun, remain unclear—as does whether he now faces charges.

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