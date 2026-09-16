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Rescued While Unconscious

Woman Suffers Severe Burns in Fire

Nachrichten
16.09.2026 12:43
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A retiree from Steyr (Upper Austria) suffered life-threatening injuries early Wednesday morning during a fire in her apartment. Firefighters found her unconscious in the hallway and were able to rescue her to safety. The cause of the fire is still under police investigation.

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A fire broke out on the first floor of an apartment building in Steyr’s old town shortly after 5 a.m. on Wednesday. When emergency responders arrived on the scene, thick black smoke was billowing from a window, and one resident was still reported missing.

The 87-year-old woman, who was eventually rescued from the apartment by firefighters while unconscious, was transported to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Steyr in serious condition, accompanied by an emergency physician. From there, she had to be flown by helicopter to the Center for Severe Burn Injuries at Vienna General Hospital (AKH Wien).

Emergency medical helicopter
Emergency medical helicopter(Bild: Fotokerschi)

The woman’s condition is critical; she has suffered extensive burn injuries. The cause of the fire has yet to be determined. It is believed to have started in the living room. Firefighters were able to extinguish the flames quickly.

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