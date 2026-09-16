Telemedizin bringt Gewaltambulanz in Regionen

Gerichtsmediziner per Kamera dabei

Funktionieren soll das mithilfe eines technischen Wagens, der in Krankenhäusern stationiert wird und mit einem Bildschirm ausgestattet ist. Der untersuchende Arzt kann darüber eine Verbindung zu einem Gerichtsmediziner in Graz herstellen und seine fachliche Unterstützung und Expertise in Anspruch nehmen. Durch eine Art Brille, die mit einer Kamera ausgestattet ist, kann der Facharzt direkt an der Untersuchung teilnehmen und Tipps und Hinweise geben, wie die Untersuchung richtig vorgenommen und die Beweise korrekt dokumentiert und gsichert werden.