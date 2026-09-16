Forstarbeiter (27) von Eisenkeil am Kopf getroffen

Schrecklicher Arbeitsunfall im Tiroler Oberland: Bei Holzarbeiten im alpinen Gelände in Sautens (Bezirk Imst) ist ein 27-jähriger Einheimischer am späten Dienstagnachmittag erheblich verletzt worden. Der junge Mann wurde von einem Eisenkeil eines Seilgehänges im Kopfbereich getroffen.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 17 Uhr. Der 27-Jährige führte gemeinsam mit einem 59-jährigen Einheimischen oberhalb des Sportplatzes in Sautens Holzarbeiten im unwegsamen alpinen Gelände durch. „Dabei wurde der jüngere Mann im Kopfbereich von einem Eisenkeil eines Seilgehänges getroffen“, heißt es vonseiten der Polizei.
Bergretter zur Unfallstelle geflogen
Zur Versorgung des Verletzten wurden zwei Mitglieder der Bergrettung mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Der Verletzte wurde anschließend zu einer nahe gelegenen Lichtung getragen.
In Innsbrucker Klinik eingeliefert
Von dort erfolgte die weitere Bergung mittels Tau. Der 27-Jährige wurde zum Sportplatz in Sautens geflogen und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.
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