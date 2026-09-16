Forstarbeiter (27) von Eisenkeil am Kopf getroffen

Ereignet hat sich der Unfall gegen 17 Uhr. Der 27-Jährige führte gemeinsam mit einem 59-jährigen Einheimischen oberhalb des Sportplatzes in Sautens Holzarbeiten im unwegsamen alpinen Gelände durch. „Dabei wurde der jüngere Mann im Kopfbereich von einem Eisenkeil eines Seilgehänges getroffen“, heißt es vonseiten der Polizei.