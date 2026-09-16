„Kraftakt“ besonderer Art: Bahnübergang demoliert

Mit Gewalt zerstörten unbekannte Täter, was andere mit viel Eigeninitiative auf Schiene brachten: In Hetzmannsdorf im Bezirk Korneuburg wurde die Fußgängerquerung der „regiobahn“ demoliert. Die aufwendig revitalisierte Strecke zwischen Ernstbrunn und Wien gilt als Vorzeigeobjekt. „Was geht in solchen Menschen vor, die mit so großem Kraftaufwand wüten“, ist Hans Narrenhofer erbost. Bei der letzten Verankerung schwanden offenbar die Kräfte der Vandalen – sie hielt der Zerstörungswut der Randalierer stand, wie der Geschäftsführer der Regiobahn GmbH berichtet. Der Schaden beträgt 4000 Euro, für Hinweise auf die Täter hat man 2500 Euro Belohnung ausgesetzt.