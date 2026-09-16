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2500 Euro Belohnung

„Kraftakt“ besonderer Art: Bahnübergang demoliert

Niederösterreich
16.09.2026 11:00
Der Tatort liegt außerhalb von Hetzmannsdorf, nicht weit entfermt vom Sportplatz.
Der Tatort liegt außerhalb von Hetzmannsdorf, nicht weit entfermt vom Sportplatz.(Bild: Regiobahn HN GmbH)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Ziel von Vandalen gibt es ja viele. Aber einen einsamen Bahnübergang in den Weiten des Weinviertels zu verwüsten, verursacht bei den Betreibern einer Erlebnisbahnstrecke nur Kopfschütteln. Zu viel Testosteron? Jedenfalls sind 2500 Euro Belohnung für entscheidende Hinweise zu dem verzichtbaren Kraftakt bei Hetzmannsdorf ausgesetzt.

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Mit Gewalt zerstörten unbekannte Täter, was andere mit viel Eigeninitiative auf Schiene brachten: In Hetzmannsdorf im Bezirk Korneuburg wurde die Fußgängerquerung der „regiobahn“ demoliert. Die aufwendig revitalisierte Strecke zwischen Ernstbrunn und Wien gilt als Vorzeigeobjekt. „Was geht in solchen Menschen vor, die mit so großem Kraftaufwand wüten“, ist Hans Narrenhofer erbost. Bei der letzten Verankerung schwanden offenbar die Kräfte der Vandalen – sie hielt der Zerstörungswut der Randalierer stand, wie der Geschäftsführer der Regiobahn GmbH berichtet. Der Schaden beträgt 4000 Euro, für Hinweise auf die Täter hat man 2500 Euro Belohnung ausgesetzt.

Unverständnis: Wer kommt auf die Idee, sich an einem kleinen Bahnübergang abzureagieren...?
Unverständnis: Wer kommt auf die Idee, sich an einem kleinen Bahnübergang abzureagieren...?(Bild: Regiobahn GmbH)

Beliebte Nostalgiefahrten und rentable Güteraufträge
Der Umsatz auf der nostalgischen Strecke wird fast zur Gänze durch Güterverkehr lukriert, etwa Getreidelieferungen nach Italien. Bekannt ist man aber durch die Erlebnisfahrten von zwei historischen Dieselloks und neun Personenwaggons.

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Alles, was sich bewegt ist Veranstaltungsmotto: Die Bahngesellschaft nutzt die Gelegenheit, um ...
Alles, was sich bewegt ist Veranstaltungsmotto: Die Bahngesellschaft nutzt die Gelegenheit, um auf ihr Hauptevent am 20. September in Ernstbrunn hinzuweisen.(Bild: Regiobahn GmbH)

Kommenden Sonntag geht das größte Event des Unternehmens über die Bühne: Das Oldtimer-Treffen zahlreicher Straßen- und Schienenfahrzeuge startet in Ernstbrunn und umfasst alles, was historisch ist und sich bewegt – neben der Dampflok reicht die Palette über Oldtimertraktoren, Busse, Pkw verschiedenster Arten bis zu einem Hubschrauber.
Infos zur Bahn und zum Fest am 20. September: https://regiobahn.at/

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