2026 voll, neue Fahrt

Erlebnisbahn in den Naturpark gibt kräftig Dampf

Niederösterreich
02.03.2026 16:00
Faszination Bahn: Ein Erlebnis – besser gesagt: eine Erlebnisbahn – ist bei Alt und Jung ...
Faszination Bahn: Ein Erlebnis – besser gesagt: eine Erlebnisbahn – ist bei Alt und Jung beliebt. WEsd müssen Zusatzfahrten eingeschoben werden.(Bild: Krone KREATIV/Regiobahn)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Faszinierende, leuchtende Kinderaugen: So eine Bahnfahrt aufs Land, die mit einem Bus zu Sehenwürdigkeiten fortgesetzt wird, ist eine Buchung wert. Das dachten sich zumindest bereits mehr Menschen, als es 2026 freie Plätze gab. . . 

0 Kommentare

Die Mühen für die Wiederherstellung der Strecke zwischen Ernstbrunn und Wien haben sich ausgezahlt! Die Zahl der Reservierungen lief wie auf Schienen – mit dem Ergebnis, dass schon wochenlang alle Sonderfahrten mit Ziel Naturpark Leiser Berge ausgebucht waren. Es ist die Mischung zwischen der Nostalgie, kulinarischen Stationen und reizvoller Hügellandschaft, die das Erfolgsrezept ausmache, so die Betreiber der Regiobahn.

Lesen Sie auch:
Raus in die Landschaft: Was dann passiert, fällt in das Kapitel Wissenschaft und Forschung.
Schwarzenegger-Projekt
Warum Rinder mitten im Ackerland Freilauf haben
15.06.2025
Rast- und Spielplätze
„Wildester“ Zoo des Landes putzt sich heraus
16.07.2024

Erster zusätzlicher Sonderzug ist schon auf Schiene
Diese mussten Dampf machen beim Fahrplan für die heurige Saison: Erstes Zusatzangebot ist am 23. Mai, man bringt Fahrgäste von Wien-Praterstern nach Ernstbrunn, dort geht es mit dem Bus weiter zu Schmaus- und Erlebnisstationen.
Infos: https://regiobahn.at/tour/erlebniszug-in-die-leiser-berge-im-mai/

Niederösterreich

krone.tv

