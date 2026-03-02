Erlebnisbahn in den Naturpark gibt kräftig Dampf

Faszinierende, leuchtende Kinderaugen: So eine Bahnfahrt aufs Land, die mit einem Bus zu Sehenwürdigkeiten fortgesetzt wird, ist eine Buchung wert. Das dachten sich zumindest bereits mehr Menschen, als es 2026 freie Plätze gab. . .
Die Mühen für die Wiederherstellung der Strecke zwischen Ernstbrunn und Wien haben sich ausgezahlt! Die Zahl der Reservierungen lief wie auf Schienen – mit dem Ergebnis, dass schon wochenlang alle Sonderfahrten mit Ziel Naturpark Leiser Berge ausgebucht waren. Es ist die Mischung zwischen der Nostalgie, kulinarischen Stationen und reizvoller Hügellandschaft, die das Erfolgsrezept ausmache, so die Betreiber der Regiobahn.
Erster zusätzlicher Sonderzug ist schon auf Schiene
Diese mussten Dampf machen beim Fahrplan für die heurige Saison: Erstes Zusatzangebot ist am 23. Mai, man bringt Fahrgäste von Wien-Praterstern nach Ernstbrunn, dort geht es mit dem Bus weiter zu Schmaus- und Erlebnisstationen.
Infos: https://regiobahn.at/tour/erlebniszug-in-die-leiser-berge-im-mai/
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.