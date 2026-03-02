Erlebnisbahn in den Naturpark gibt kräftig Dampf

Die Mühen für die Wiederherstellung der Strecke zwischen Ernstbrunn und Wien haben sich ausgezahlt! Die Zahl der Reservierungen lief wie auf Schienen – mit dem Ergebnis, dass schon wochenlang alle Sonderfahrten mit Ziel Naturpark Leiser Berge ausgebucht waren. Es ist die Mischung zwischen der Nostalgie, kulinarischen Stationen und reizvoller Hügellandschaft, die das Erfolgsrezept ausmache, so die Betreiber der Regiobahn.