Radlen auf Schienen fördert Erholung und Teamgeist

Sportlich in die Pedale treten oder mit der „Bahn“ durchs Land: Highlights im Sommer zwischen Ernstbrunn und Mistelbach.
Das ist sanfter Tourismus in Reinkultur: Auf der Trasse der ehemaligen Zugverbindung zwischen Mistelbach und Ernstbrunn reihen sich viele Attraktionen des Naturparks Leiser Berge wie auf einer Perlenkette. Diese zu entdecken, macht in der Gruppe am meisten Spaß. Diese abzuklappern – hierfür empfehlen sich die „Weinviertel-Draisinen“: Denn auch auf der an sich flachen Strecke sind so einige Steigungen zu überwinden. Und wenn hier nicht gemeinsam fest in die Pedale getreten wird: Von allein rollt man nicht, Teamgeist ist gefragt – und das sorgt für spaßige Situationen.
Natur entdecken und Regionales genießen – im Genießermodus
Weniger sportliche Naturen wählen für die Fahrt unter anderem zur Station Grafensulz-Draisinenalm das Schienentaxi: Ob mit Muskelkraft oder im Waggon: Man entdeckt Natur hier in gemächlichem Tempo, auch Direktvermarkter sorgen für Genussmomente.
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