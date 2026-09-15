Drug test revealed
E-scooter rider had seven substances in her system
An e-scooter rider who was literally pulled over by police in Wels could be described as a “human pharmacy.” The 32-year-old had seven different illegal substances in her system. She stated that she hadn’t slept in two days.
On Monday around 10:50 a.m., the 32-year-old e-scooter rider was stopped in Wels after she ran a red light at an intersection. A driver of a car crossing the intersection was just able to avoid a collision. During the subsequent check, a voluntary rapid drug test was conducted due to clear signs of impairment by narcotics. The test came back positive for seven substances.
Clear Signs of Drug Impairment
The Wels resident stated that she had recently consumed various drugs and had not slept for more than two days. The rider was then taken for a fitness-to-drive examination, during which a doctor determined that she was clearly under the influence of drugs and suffering from extreme fatigue. The 32-year-old was prohibited from continuing her journey. Charges will follow.
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