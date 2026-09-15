E-scooter rider had seven substances in her system

On Monday around 10:50 a.m., the 32-year-old e-scooter rider was stopped in Wels after she ran a red light at an intersection. A driver of a car crossing the intersection was just able to avoid a collision. During the subsequent check, a voluntary rapid drug test was conducted due to clear signs of impairment by narcotics. The test came back positive for seven substances.



Clear Signs of Drug Impairment

The Wels resident stated that she had recently consumed various drugs and had not slept for more than two days. The rider was then taken for a fitness-to-drive examination, during which a doctor determined that she was clearly under the influence of drugs and suffering from extreme fatigue. The 32-year-old was prohibited from continuing her journey. Charges will follow.