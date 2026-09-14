Abendliche Alkofahrt mit Pkw endete im Krankenhaus

Zu tief ins Glas geschaut hat am Sonntag eine 42-jährige Einheimische. Dennoch war sie noch mit dem Pkw unterwegs. Die Fahrt endete schließlich in einem Kreisverkehr mit einem Unfall.
Gegen 23 Uhr lenkte die Einheimische den Pkw in Kufstein auf der Eibergstraße. Im Kreisverkehr auf Höhe von Kilometer 9,1 stieß sie gegen die dortige Betoneinfassung und baute einen Unfall.
Beträchtlicher Sachschaden
Sie verletzte sich dabei erheblich, die Rettung brachte die 42-Jährige schließlich ins Krankenhaus Kufstein. Am Pkw entstand beträchtlicher Sachschaden.
Die Polizei führte bei der Frau einen Alkotest durch: Das Ergebnis fiel positiv aus. Der Einheimischen wurde der Führerschein abgenommen.
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