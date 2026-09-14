With Bayern since 2023
Here’s the latest on Christoph Freund’s future!
There has been speculation for quite some time, but now the fog is lifting: Christoph Freund is likely to remain in his role as sporting director at FC Bayern Munich well beyond the summer of 2027!
“The executive board is working on it, and I’m very confident that Christoph Freund will extend his contract,” said Bayern club president Herbert Hainer on Monday.
Freund (49), who enjoyed many years of success at Red Bull Salzburg, has been with FCB since 2023; his current contract is set to expire at the end of the current season.
“I hope it happens”
Most recently, board members Jan-Christian Dreesen and Max Eberl had already extended their contracts. Eberl had already spoken out last week in favor of Freund staying: “I hope it happens,” he said after the 5-0 victory over Bodø/Glimt in the Champions League.
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