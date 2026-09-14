44-Jähriger überschlug sich mit Fahrzeug: Verletzt

In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich am Dach liegend in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Lenker musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst versorgt werden. Er wurde mit Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht. Die Bergung des Unfallfahrzeuges wurde von den Feuerwehren durchgeführt.