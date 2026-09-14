44-Jähriger überschlug sich mit Fahrzeug: Verletzt

Am Sonntag kam ein 44-Jähriger in Puchegg mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Lenker wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften gerettet werden.
Gegen 17.27 Uhr am Sonntagabend wurde die Feuerwehren Vorau und Grafendorf zu einem schweren Verkehrsunfall in Puchegg (Gemeinde Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) alarmiert. Ein 44-Jähriger verlor im Bereich einer Kurve einer Gemeindestraße in Richtung Stambach die Kontrolle über sein Geländefahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.
In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich am Dach liegend in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Lenker musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst versorgt werden. Er wurde mit Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht. Die Bergung des Unfallfahrzeuges wurde von den Feuerwehren durchgeführt.
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