Trouble for Franco Foda
Controversy Over Boycott Threat Against Austria’s Opponent!
Major turmoil within Kosovo’s national soccer team: The squad, coached by former ÖFB head coach Franco Foda, could be severely weakened when it faces Austria in the Nations League at the end of September! This is because several Kosovar players, citing disagreements with the federation’s leadership—led by President Agim Ademi—have announced they will no longer play for their national team until further notice…
Amir Rrahmani—ironically, the former captain of the Kosovo team that has performed so strongly in recent World Cup qualifiers—is leading the protest. The 32-year-old center back for SSC Napoli recently complained about “a lack of professionalism within the federation,” “ongoing disagreements,” and, above all, “coordinated attacks” against him personally.
“We won’t play until …”
Of course, Rrahmani wasn’t the only key player dissatisfied with the Kosovo Football Federation: According to media reports, other prominent team stalwarts such as Florent Muslija, Milot Rashica, and Vedat Muriqi have also joined the criticism voiced by the player with 67 caps. “We will not play until Ademi resigns as president of the FFK,” the players reportedly stated.
It is currently unclear which side will prevail in this dispute between the players and the federation—but the prospect of a severely weakened squad is unlikely to please head coach Foda ahead of the upcoming Nations League matches …
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