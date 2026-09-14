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Trouble for Franco Foda

Controversy Over Boycott Threat Against Austria’s Opponent!

Nachrichten
14.09.2026 19:27
As Kosovo’s head coach, Franco Foda is facing boycott threats from some players—not because of ...
As Kosovo’s head coach, Franco Foda is facing boycott threats from some players—not because of him personally, but because of the federation’s leadership …(Bild: AFP/ARMEND NIMANI)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Major turmoil within Kosovo’s national soccer team: The squad, coached by former ÖFB head coach Franco Foda, could be severely weakened when it faces Austria in the Nations League at the end of September! This is because several Kosovar players, citing disagreements with the federation’s leadership—led by President Agim Ademi—have announced they will no longer play for their national team until further notice…

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Amir Rrahmani—ironically, the former captain of the Kosovo team that has performed so strongly in recent World Cup qualifiers—is leading the protest. The 32-year-old center back for SSC Napoli recently complained about “a lack of professionalism within the federation,” “ongoing disagreements,” and, above all, “coordinated attacks” against him personally.

“We won’t play until …”
Of course, Rrahmani wasn’t the only key player dissatisfied with the Kosovo Football Federation: According to media reports, other prominent team stalwarts such as Florent Muslija, Milot Rashica, and Vedat Muriqi have also joined the criticism voiced by the player with 67 caps. “We will not play until Ademi resigns as president of the FFK,” the players reportedly stated.

Amir Rrahmani (right)
Amir Rrahmani (right)(Bild: EPA/LUCA ZENNARO)

It is currently unclear which side will prevail in this dispute between the players and the federation—but the prospect of a severely weakened squad is unlikely to please head coach Foda ahead of the upcoming Nations League matches …

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