Was uns Brettspiele über die Wissenschaft verraten

Der Wettbewerb dominiert das Spielgeschehen

Drei Spiele wurden dafür genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Forschung wird ganz unterschiedlich dargestellt – etwa als Rätsellösen, Managementaufgabe oder Wettlauf um Ruhm und Anerkennung. Entscheidend ist dabei, dass die Spieler nicht nur zuschauen, sondern selbst wissenschaftliche Entscheidungen treffen.