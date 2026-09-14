At a crosswalk
18-Year-Old Driver Struck a 16-Year-Old Pedestrian
Serious traffic accident in Freistadt: On Sunday evening, an 18-year-old woman struck a 16-year-old pedestrian with her car as she was crossing a crosswalk. The girl was thrown onto the sidewalk, suffered serious injuries, and was taken to a hospital after receiving emergency medical treatment.
A traffic accident involving a car and a pedestrian occurred on Sunday evening in the city of Freistadt. An 18-year-old woman from the Urfahr-Umgebung district was driving her car along Linzer Straße toward the city center around 7:30 p.m. While driving, she suddenly collided with a 16-year-old pedestrian from Freistadt who was crossing the crosswalk there.
Thrown onto the sidewalk
The 16-year-old was thrown onto the sidewalk by the impact. The driver immediately administered first aid and called for emergency services. After receiving emergency medical treatment at the scene, the 16-year-old was taken to the hospital.
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