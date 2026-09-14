Grazer Ex-Stadträtin macht wieder die Haare schön

0,7 Prozent besiegelten das Ende des KFG

Anders liegt der Fall bei Claudia Schönbacher, gelernte Friseurin mit eigenem Salon in Graz-Gries. Dieser lag viereinhalb Jahre auf Eis – war lediglich ihr „persönlicher Schönheitssalon“, meint sie schmunzelnd –, während sie für den KFG im Grazer Stadtsenat saß. Wenn der Wiedereinzug nicht klappe, würde sie in ihren angestammten Beruf zurückwechseln, sagte sie im Rahmen der „Krone“-Wahlserie vor dem Urnengang im Juni. Mit 0,7 Prozent für den KFG lag die Konsequenz auf der Hand, und so wurde Schönbachers Salon „Die Schönmacher“ am Montag offiziell wiedereröffnet.