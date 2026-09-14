Investigated Later
Drunk Driver Speeds Toward Police Officer During Stop
Instead of stopping, a 36-year-old drunk driver simply sped toward a policewoman during a traffic stop. She managed to save herself by jumping out of the way. When the Gunskirchen resident was later found at his home address, his blood alcohol level was still 1.02 per mille. He was charged with multiple offenses.
On the evening of September 12, 2026, a traffic police patrol was conducting checks in the Oberfeldstraße area of Wels. At around 10:20 p.m., the officer signaled an approaching driver to pull over. As it later turned out, the driver was a 36-year-old man from Gunskirchen.
Rushed Toward the Police Officer
However, the driver had no intention of stopping: Instead, he disregarded the order to pull over and drove directly toward the officer, who had to jump out of the way. He then continued on his way. The officers immediately gave chase but were unable to locate the driver.
Blood alcohol level measured at 1.02 per mille
During his escape, the 36-year-old also struck a parked car and fled the scene. The driver was eventually tracked down by the officers and found at his home address. A breathalyzer test showed a blood alcohol level of 1.02 per mille. His driver’s license was temporarily revoked. He is facing multiple charges.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.