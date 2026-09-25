Augenbetörende Bilderreise um die ganze Welt

Dass es dabei um Fotokunst geht, in der man sich verlieren kann im Rausch der visuellen Eindrücke, die mit modernster Technik serviert werden, konnte man in den letzten Jahren erleben.

Mensch, Tier, Natur

Und auch heuer ist die Motivpalette breit gefächert und mit unglaublichen Stimmungen, besonderen Momenten und/oder aufwändig arrangierten Szenarien bestückt, die Menschenbilder voller Emotion ebenso offenbaren wie brillante Landschaftsaufnahmen, eindringliche Tierporträts, elegische Reisebilder aus nah und fern sowie exquisite Naturbilder.