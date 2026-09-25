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Fotokunst in Velden

Augenbetörende Bilderreise um die ganze Welt

Kärnten
25.09.2026 16:00
Wu Chens „Grüne Terrassen“ aus Asien als Beispiel für das meisterhafte Spiel mit Licht, ...
Wu Chens „Grüne Terrassen“ aus Asien als Beispiel für das meisterhafte Spiel mit Licht, Perspektive und Bildkomposition.(Bild: Wu Chen)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Seit Jahren sorgen „Die besten Fotos der Welt“ im Rahmen des Fotokunstfestivals Motiva (früher Trierenberg Super Circuit) im Casino Velden für Staunen und Denkanstöße. Hierzulande ist die atemberaubende Überblendshow zum letzten Mal zu erleben.

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Eines gleich vorweg für die Skeptiker: Alle (!) gezeigten Bilder sind mit natürlicher Intelligenz, also ohne KI entstanden, „dafür legen wir die Hand ins Feuer“, versichert Ausstellungsleiter Chris Hinterobermair mit dem Verweis auf „sehr viel Fachwissen, Zeitbudget und Leidenschaft, die notwendig waren, um diese unglaublich beeindruckenden Bildwelten zu erstellen.“

Dass es dabei um Fotokunst geht, in der man sich verlieren kann im Rausch der visuellen Eindrücke, die mit modernster Technik serviert werden, konnte man in den letzten Jahren erleben.  

Mensch, Tier, Natur
Und auch heuer ist die Motivpalette breit gefächert und mit unglaublichen Stimmungen, besonderen Momenten und/oder aufwändig arrangierten Szenarien bestückt, die Menschenbilder voller Emotion ebenso offenbaren wie brillante Landschaftsaufnahmen, eindringliche Tierporträts, elegische Reisebilder aus nah und fern sowie exquisite Naturbilder.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Wissen wir! Doch selten sind Bilder so „wortgewaltig“ und aussagekräftig wie diese handverlesenen Meisterwerke der Meisterfotografen aus mehr als 100 Ländern, die mit Musik zur augenbetörenden Bilderreise rund um den Globus verschmelzen und vor Augen führen, wie schön unsere Welt ist.

Qualität statt Quantität
„Wir verstehen diese Überblendshow als feurigen Appell gegen die alltägliche Bilderflut“, fasst Hinterobermair die programmatische Intention der auch hierzulande bereits traditionellen Veranstaltung in Worte, die heuer leider zum letzten Mal im Casino Velden einkehrt. Dass hier Qualität statt Quantität den visuellen Ton angibt, kann man am 8. Oktober (19 Uhr) mit eigenen Augen erleben, auf dass sich das enorme Können der Poeten der Kameralinse offenbart.

Doch nicht nur für alle, die herausragende Fotokunst lieben, ist die Überblendshow ein heißer Tipp für goldene Herbsttage. Auch „Hobbyknipser“ können sich viel Inspiration holen und diese dann ins Bild rücken. Karten : 0664/330 46 33.

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