Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TV-Sensation

Bill und Tom Kaulitz übernehmen „Wetten, dass..?“

Society International
20.01.2026 08:07
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die Gerüchteküche brodelt - und diesmal richtig laut. Laut Medienberichten arbeitet das ZDF an einer spektakulären Neuauflage der Kultshow „Wetten, dass..?“, die zuletzt 2023 mit Thomas Gottschalk über die Bildschirme flimmerte. Offiziell hält sich der Sender noch bedeckt, aber ein mysteriöses Instagram-Posting scheint die TV-Sensation zu bestätigen.

0 Kommentare

Auf dem Foto: Bill und Tom Kaulitz, die berühmtesten Zwillinge Deutschlands. Dazu die vielsagende Caption: „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?“

Die Community lässt sich davon allerdings nicht verwirren – die meisten tippen sofort auf „Wetten, dass..?“. Und tatsächlich: Hinter den Kulissen soll längst feststehen, dass die Kaulitz-Brüder die legendäre Show übernehmen. Die erste Ausgabe mit den Tokio-Hotel-Stars ist angeblich für den 5. Dezember geplant – perfekt platziert in der Vorweihnachtszeit.

Entertainment im Blut
Mit ihrer erfolgreichen Netflix-Realityshow „Kaulitz & Kaulitz“ und dem beliebten Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ haben die beiden längst bewiesen, dass sie Entertainment im Blut haben. Schlagfertig, witzig, unberechenbar – genau die Mischung, die eine Kultsendung wie „Wetten, dass..?“ heute braucht.

Bill und Tom Kaulitz wollen nach Netflix nun auch das öffentliche deutsche Fernsehen erobern.
Bill und Tom Kaulitz wollen nach Netflix nun auch das öffentliche deutsche Fernsehen erobern.(Bild: APA/dpa/Henning Kaiser)

Damit treten Bill und Tom in die wohl größten Fußstapfen des deutschen Fernsehens: Thomas Gottschalk, der sich nach seiner schweren Krebsdiagnose im vergangenen Jahr weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Lesen Sie auch:
Am Samstagabend feierte Thomas Gottschalk bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ seinen ...
Nach TV-Abschied
Thomas Gottschalk verspricht Fans: „I‘ll be back!“
08.12.2025
2 OPs, schwere Opiate
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
30.11.2025

Ob die Kaulitz-Zwillinge die Show in eine neue Ära führen? Die Fans sind jedenfalls schon jetzt im Ausnahmezustand.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Tom Kaulitz
Deutschland
ZDF
InstagramBares für Rares
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
180.073 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.782 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
136.081 mal gelesen
Mehr Society International
TV-Sensation
Bill und Tom Kaulitz übernehmen „Wetten, dass..?“
„Meine Eltern lügen“
Brooklyn Beckham geht öffentlich auf Familie los
„Verpisst euch“
Bruce Springsteen: Protest gegen ICE und Trump
Mit 93 Jahren
Legendärer Modeschöpfer Valentino gestorben
Gefeuert!
Dieser Modedesigner fand Ashton Kutcher „zu dick“!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf