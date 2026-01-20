Bill und Tom Kaulitz übernehmen „Wetten, dass..?“

Die Gerüchteküche brodelt - und diesmal richtig laut. Laut Medienberichten arbeitet das ZDF an einer spektakulären Neuauflage der Kultshow „Wetten, dass..?“, die zuletzt 2023 mit Thomas Gottschalk über die Bildschirme flimmerte. Offiziell hält sich der Sender noch bedeckt, aber ein mysteriöses Instagram-Posting scheint die TV-Sensation zu bestätigen.
Auf dem Foto: Bill und Tom Kaulitz, die berühmtesten Zwillinge Deutschlands. Dazu die vielsagende Caption: „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?“
Die Community lässt sich davon allerdings nicht verwirren – die meisten tippen sofort auf „Wetten, dass..?“. Und tatsächlich: Hinter den Kulissen soll längst feststehen, dass die Kaulitz-Brüder die legendäre Show übernehmen. Die erste Ausgabe mit den Tokio-Hotel-Stars ist angeblich für den 5. Dezember geplant – perfekt platziert in der Vorweihnachtszeit.
Entertainment im Blut
Mit ihrer erfolgreichen Netflix-Realityshow „Kaulitz & Kaulitz“ und dem beliebten Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ haben die beiden längst bewiesen, dass sie Entertainment im Blut haben. Schlagfertig, witzig, unberechenbar – genau die Mischung, die eine Kultsendung wie „Wetten, dass..?“ heute braucht.
Damit treten Bill und Tom in die wohl größten Fußstapfen des deutschen Fernsehens: Thomas Gottschalk, der sich nach seiner schweren Krebsdiagnose im vergangenen Jahr weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.
Ob die Kaulitz-Zwillinge die Show in eine neue Ära führen? Die Fans sind jedenfalls schon jetzt im Ausnahmezustand.
