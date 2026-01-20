Bill und Tom Kaulitz übernehmen „Wetten, dass..?“

Auf dem Foto: Bill und Tom Kaulitz, die berühmtesten Zwillinge Deutschlands. Dazu die vielsagende Caption: „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?“