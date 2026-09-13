A rough start to the Bundesliga season: Coach quits!

Freiburg Sweeps Past Gladbach

An unsettled Gladbach side proved to be a grateful opponent on Saturday as Freiburg set a new record for the best start to a season. Yannick Engelhardt (23’, 79’) and Igor Matanovic (29’, 77’) each scored two goals for Philipp Lienhart’s team. Gladbach, sitting at the bottom of the table with no points, played a man down after Tim Kleindienst received a yellow-red card (52').