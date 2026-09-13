After a 0-5 drubbing
A rough start to the Bundesliga season: Coach quits!
Now it’s official: Borussia Mönchengladbach has parted ways with coach Eugen Polanski after just three matchdays in the German Bundesliga! The club confirmed this one day after the 0–5 loss to SC Freiburg.
His assistant coach, Tobias Trulsen, was also relieved of his duties.
“Despite good preseason preparation and positive signs, the team has failed to achieve the desired results in the Bundesliga,” said sporting director Rouven Schröder. “The team’s recent performances led to the decision to relieve Eugen of his duties effective immediately.”
Until a new head coach is found, Jan-Moritz Lichte will serve as interim head coach.
Freiburg Sweeps Past Gladbach
An unsettled Gladbach side proved to be a grateful opponent on Saturday as Freiburg set a new record for the best start to a season. Yannick Engelhardt (23’, 79’) and Igor Matanovic (29’, 77’) each scored two goals for Philipp Lienhart’s team. Gladbach, sitting at the bottom of the table with no points, played a man down after Tim Kleindienst received a yellow-red card (52').
“I’m sorry about that”
The string of injuries Polanski has had to contend with is also weighing on the team’s morale. A total of five players are currently sidelined, some with serious injuries. “We had big plans, but we weren’t able to pull them off. I’m sorry about that. I really hope Borussia gets back on track very soon,” said Polanski.
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