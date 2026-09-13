Debut in Liverpool
“Build him a statue!” England hype surrounding the Austrian national team player
He made an immediate impact! In his very first game for Fulham FC, David Affengruber put on a stellar performance in the 0-0 draw against Liverpool FC at Anfield Road. The “Cottagers” fans are thrilled—one is already calling for a statue to be erected.
This summer, David Affengruber’s Premier League dream came true: The Austrian national team player transferred from Spanish first-division club Elche to Fulham. The 25-year-old signed a contract through 2030 with a club option for an additional year.
Affengruber in the starting lineup
After the London club had lost its first three Premier League matches, Saturday’s schedule featured a difficult away game at Anfield Road. Coach Alvaro Arbeloa gave Affengruber his first chance to prove himself. And the Austrian, who was in the starting lineup, seized it!
In the 0-0 draw against English powerhouse Liverpool, Affengruber was among the best players. “He was outstanding,” wrote one user in a comment on a Facebook post (below). Another even said, “Let’s erect a statue of Affengruber!”
His girlfriend is proud
Hisgirlfriendwas also at the stadium. “What a day! He just went and made an amazing debut in the Premier League,” says a very proud Michele Oberauer.
:Hope for the ÖFB TeamOn Monday, head coach Ralf Rangnick will announce the roster for the upcoming Nations League opener. Affengruber will likely be part of the squad.
He has played one international match for the ÖFB national team so far. The defender made his debut in March during the 5-1 World Cup warm-up match against Ghana. Although Affengruber was part of the squad for the World Cup in North America, he didn’t see any playing time.
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