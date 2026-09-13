Mit Herz und Köpfchen zum Zivildiener des Jahres

Auch für Hinterholzer war die Zeit dort etwas Besonderes: „Ich habe mich von Beginn an willkommen und als Teil des Teams gefühlt.“ Zum Abschied gab es für ihn in der Werkstatt einen selbst gebastelten Schokopokal und eine Überraschungsfeier. Im September beginnt Johannes sein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.