Mit Herz und Köpfchen zum Zivildiener des Jahres

Der 20-jährige Johannes Hinterholzer aus Bad Traunstein wurde für sein Engagement in der Caritas-Werkstatt Zwettl zum NÖ-Landessieger gekürt.
Nach neun Monaten Zivildienst hat der 20-jährige Johannes Hinterholzer aus Bad Traunstein im Bezirk Zwettl einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Dafür wurde er nun zum „Zivildiener des Jahres“ ausgezeichnet. Nach einem Schnuppertag in der Caritas-Werkstatt Zwettl wusste der Absolvent der IT-HTL Zwettl sofort: Hier möchte ich meinen Zivildienst machen.
IT-Wissen erfolgreich in Dienst integriert
Dort unterstützte er Menschen mit Behinderungen im Alltag, half in den Caritas-Shops und brachte gleichzeitig sein technisches Wissen ein. So programmierte er etwa eine digitale Essensbestellung. Was zuvor auf Papier gesammelt, händisch zusammengezählt und telefonisch weitergegeben wurde, funktioniert nun per Online-Formular.
Viel Lob und Pokal aus Schokolade
„Johannes hat weit mehr geleistet, als von einem Zivildiener erwartet werden kann“, findet auch Werkstattleiterin Beate Stinauer lobende Worte.
Auch für Hinterholzer war die Zeit dort etwas Besonderes: „Ich habe mich von Beginn an willkommen und als Teil des Teams gefühlt.“ Zum Abschied gab es für ihn in der Werkstatt einen selbst gebastelten Schokopokal und eine Überraschungsfeier. Im September beginnt Johannes sein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
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