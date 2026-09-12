Schloss Stainz: Wichtige Urkunden „wiederentdeckt“

Eigentlich sind diese drei Dokumente, die nun im Erzherzog Johann Museum in Schloss Stainz gezeigt werden, nicht unbekannt. Schon 2008/2009 waren sie in der Ausstellung „Modellhaft. Erzherzog Johann“ zu sehen. Danach wurden sie wieder an die rechtmäßigen Eigentümer, die Familie Meran, retourniert. Irgendwie stahl sich die rote Samtmappe mit den schwarz-rot-goldenen Bändern und den drei eingehängten Doppelblättern aus dem Fokus der Aufmerksamkeit und wurde erst jetzt wieder gefunden.