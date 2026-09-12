Schloss Stainz: Wichtige Urkunden „wiederentdeckt“

Eigentlich sind diese drei Dokumente, die nun im Erzherzog Johann Museum in Schloss Stainz gezeigt werden, nicht unbekannt. Schon 2008/2009 waren sie in der Ausstellung „Modellhaft. Erzherzog Johann“ zu sehen. Danach wurden sie wieder an die rechtmäßigen Eigentümer, die Familie Meran, retourniert. Irgendwie stahl sich die rote Samtmappe mit den schwarz-rot-goldenen Bändern und den drei eingehängten Doppelblättern aus dem Fokus der Aufmerksamkeit und wurde erst jetzt wieder gefunden.
Die Nachkommen des Erzherzogs haben sie daraufhin dem Museum zur Verfügung gestellt, wo sich dessen Leiterin Barbara Müller nun sehr freut, diese besonderen Blätter zeigen zu können.
Drei Dokumente von politischer Bedeutung
Was aber macht diese Dokumente so außergewöhnlich? Sie alle stammen aus dem Revolutionsjahr 1848 und zeigen nicht nur die Wahl Erzherzog Johanns zum Reichsverweser, sondern auch den Schritt zu einer provisorischen gesamtdeutschen politischen Ordnung mit einer zentralen Gewalt, bei der der Habsburger eine wesentliche Rolle einnahm. Johann war also damals das vorläufige Staatsoberhaupt, bis eine endgültige Staatsordnung geschaffen wurde.
Drei Sammlungen unter einem gemeinsamen Dach
Doch das zum Universalmuseum Joanneum gehörende Schloss Stainz zeigt noch viel mehr. Gleich drei Sammlungen, die alle in direktem Zusammenhang mit dem Habsburger stehen, sind in den prächtigen Räumen seines ehemaligen Familiensitzes beheimatet. Neben dem 2024 eröffneten Museum zu seiner Person locken auch noch das Jagdmuseum und das Landwirtschaftsmuseum.
In beiden Bereichen sorgte der steirische Erzherzog für nachhaltige Reformen. In der Jagd schuf er das Reviersystem mit Berufsjägern, deren Pflichten, aber auch Entlohnung er genau festhielt. Und auch die moderne Landwirtschaft gäbe es ohne den Einfluss des Erzherzogs nicht. Auf seinen vielen Reisen lernte er Techniken und neue Maschinen kennen, die er in die Steiermark brachte.
Lein, Kartoffel, Mais, Kürbis und Käferbohne
Darüber hinaus ist Schloss Stainz im diesjährigen Schwerpunkt „Bloom!“ mit der Sonderausstellung „Blühende Felder. Eine Fahrt ins Blaue“ vertreten, die viel über die Nutzpflanzen Lein, Kartoffel, Käferbohne, Kürbis und Mais zu erzählen hat.
Dieser Beitrag entstand mit Unterstützung des Universalmuseums Joanneum.
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