Perfumes Stolen
Two Thieves Ran Straight Into the Arms of the Police While Fleeing
The border police had a good nose for it: During a checkpoint at the Unterweitersdorf highway exit, they apprehended two Romanian perfume thieves who had just made off with goods from a drugstore.
The theft of several high-priced perfumes occurred on Friday around 4:40 p.m. at a store in Unterweitersdorf. Alert customers noticed the theft and alerted a store employee. The two suspects initially managed to flee, but they didn’t get far: at that very moment, a patrol from the Immigration and Border Police Department was conducting checks at the Unterweitersdorf highway exit.
The thieves had no receipts
When the officers inspected the suspicious car, they discovered a large number of perfumes for which the two occupants could not produce any receipts. The suspects were two Romanian nationals, a 36-year-old and a 46-year-old. Further investigations revealed that 15 bottles of perfume could be traced back to the store in Unterweitersdorf, and 17 to the store in Marchtrenk. Investigations are currently underway regarding an additional 27 bottles of perfume.
The younger man made a full confession
During the written interrogation, the 36-year-old made a full confession, while the 46-year-old refused to make a statement. Both were remanded to the Linz Correctional Facility by order of the Linz District Attorney’s Office.
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