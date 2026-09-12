Two Thieves Ran Straight Into the Arms of the Police While Fleeing

The thieves had no receipts

When the officers inspected the suspicious car, they discovered a large number of perfumes for which the two occupants could not produce any receipts. The suspects were two Romanian nationals, a 36-year-old and a 46-year-old. Further investigations revealed that 15 bottles of perfume could be traced back to the store in Unterweitersdorf, and 17 to the store in Marchtrenk. Investigations are currently underway regarding an additional 27 bottles of perfume.