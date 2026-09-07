Einbrecher schlugen in Apotheke zu, Bargeld futsch

Einbruchsalarm in Innsbruck: Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde im Stadtteil Arzl in eine Apotheke eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und konnten nach dem Coup untertauchen.
Gegen 5.30 Uhr hatten sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Apotheke in Innsbruck-Arzl verschafft.
Laut derzeitigen Erkenntnissen sei Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags gestohlen worden, berichtete die Polizei. Die Einbrecher konnten nach dem Coup unerkannt entkommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.
Ermittlungen zur Täter-Ausforschung
Eine Fahndung nach den Tätern verlief bis dato erfolglos. Die polizeilichen Ermittlungen sind weiter im Gange.
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