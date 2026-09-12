Besondere Gäste waren auch beim dritten Heimspiel des FC Wacker Innsbruck am Freitagabend im Tivoli dabei: ein glücklicher „Krone“-Gewinner, coole Lehrlinge und viele mehr.
Einmal mehr packend war das Heimspiel des FC Wacker Innsbruck gegen ASK Voitsberg am Freitag im Tivoli Stadion Tirol. Schlussendlich endete die Partie mit einem 1:1-Remis.
Auch die geladenen Gäste der „Tiroler Krone“ und des Fußballverbandes fieberten von der ersten Spielminute an mit – so wie „Krone“-Gewinner Patrick Grissemann aus Kappl, der sogar seinen 35. Geburtstag feierte! „Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen“, strahlte er bis über beide Ohren.
Tivoli statt Geburtstagsparty
Seit vielen Jahren ist der Tiroler treuer Fan des FC Wacker Innsbruck. „Die bisher erlebten Höhen und Tiefen schweißen einen noch mehr mit dem Verein zusammen, Wacker gehört zurück in die Bundesliga“, betonte Grissemann. Eigentlich hätte er eine Geburtstagsparty geschmissen. „Doch als ich von diesem VIP-Gewinn erfahren habe, haben sich meine Pläne schlagartig geändert. Das heute werde ich nie wieder vergessen!“
Cheftrainer überraschte Geburtstagskind
Angestoßen auf seinen „Halb-Runden“ hat er natürlich trotzdem – und zwar mit seinem besten Freund Christoph Kassler. Obendrauf gab es dann auch noch ein Selfie mit Sebastian Siller, Trainer des FC Wacker Innsbruck. „Herz, was willst du mehr?“, so Grissemann.
Geschäftsführer kam mit zwei Lehrlingen
Voller Euphorie war auch MPreis-Geschäftsführer Ingo Panknin. „Seit mittlerweile drei Jahren wohne ich in Absam. Das ganze Fieber rund um den schwarz-grünen Traditionsverein habe ich von Beginn an hier in Tirol mitbekommen“, erzählt der gebürtige Deutsche. Er hatte zwei ganz besondere Begleiter mit dabei: Emelie Müller und Mikail Atak, zwei Lehrlinge des Tiroler Lebensmitteleinzelhändlers.
„Es ist mir eine persönliche Freude, heute mit unserem Nachwuchs hier sein zu dürfen. Auf diese Weise haben wir die Gelegenheit, uns näher kennenzulernen“, erklärt Panknin, der selbst mit dem Fußball aufgewachsen ist – „aber leider Gottes talentfrei“, schmunzelte er.
Emelie und Mikail zogen die Blicke im VIP-Bereich und auf der Tribüne auf sich, denn sie kamen im Trikot des FC Wacker Innsbruck – und machten damit wahrlich eine gute Figur: „Dass wir heute hier dabei sein können, ist eine einmalige Chance. Wir freuen uns riesig und sind sehr dankbar.“
„Die gelebte Tradition ist das Besondere“
Für Thomas Erhard, Sekretär IPA Landesgruppe Tirol, ist das Besondere am Verein die „gelebte Tradition“: „Wenn man an Fußball in Tirol denkt, fällt einem als Erstes der FC Wacker Innsbruck ein.“ Florian Thaler, Geschäftsführer bei Brandschutz Thaler GmbH, fügte hinzu: „Das Schöne ist, dass das Interesse an diesem Traditionsverein schon immer von Generation zu Generation weitergegeben wird.“
Ebenfalls zu den Gästen und spontanen Besuchern beim „Krone“-Platzl zählten Ex-Profi-Kicker Roland Kirchler, Gerald Unterberger, GF Unterberger Gruppe, Ulf Schmid, GF Foodsped GmbH, Christian Auer, Restaurantleiter Alpenresort Schwarz, und Wacker-Präsident Hannes Rauch.
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