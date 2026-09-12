Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dank „Krone“ als VIP

„Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen!“

Tirol
12.09.2026 12:19
„Krone“-Gewinner Patrick Grissemann (re.) konnte sein Glück kaum fassen: Wacker-Trainer ...
„Krone“-Gewinner Patrick Grissemann (re.) konnte sein Glück kaum fassen: Wacker-Trainer Sebastian Siller gratulierte ihm zum Geburtstag. Christoph Kassler (links) freute sich mit.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Besondere Gäste waren auch beim dritten Heimspiel des FC Wacker Innsbruck am Freitagabend im Tivoli dabei: ein glücklicher „Krone“-Gewinner, coole Lehrlinge und viele mehr.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Einmal mehr packend war das Heimspiel des FC Wacker Innsbruck gegen ASK Voitsberg am Freitag im Tivoli Stadion Tirol. Schlussendlich endete die Partie mit einem 1:1-Remis.

Auch die geladenen Gäste der „Tiroler Krone“ und des Fußballverbandes fieberten von der ersten Spielminute an mit – so wie „Krone“-Gewinner Patrick Grissemann aus Kappl, der sogar seinen 35. Geburtstag feierte! „Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen“, strahlte er bis über beide Ohren.

Tivoli statt Geburtstagsparty
Seit vielen Jahren ist der Tiroler treuer Fan des FC Wacker Innsbruck. „Die bisher erlebten Höhen und Tiefen schweißen einen noch mehr mit dem Verein zusammen, Wacker gehört zurück in die Bundesliga“, betonte Grissemann. Eigentlich hätte er eine Geburtstagsparty geschmissen. „Doch als ich von diesem VIP-Gewinn erfahren habe, haben sich meine Pläne schlagartig geändert. Das heute werde ich nie wieder vergessen!“

„Krone“-Gewinner Patrick Grissemann und sein bester Freund Christoph Kassler.
„Krone“-Gewinner Patrick Grissemann und sein bester Freund Christoph Kassler.(Bild: Johanna Birbaumer)

Cheftrainer überraschte Geburtstagskind
Angestoßen auf seinen „Halb-Runden“ hat er natürlich trotzdem – und zwar mit seinem besten Freund Christoph Kassler. Obendrauf gab es dann auch noch ein Selfie mit Sebastian Siller, Trainer des FC Wacker Innsbruck. „Herz, was willst du mehr?“, so Grissemann.

Geschäftsführer kam mit zwei Lehrlingen
Voller Euphorie war auch MPreis-Geschäftsführer Ingo Panknin. „Seit mittlerweile drei Jahren wohne ich in Absam. Das ganze Fieber rund um den schwarz-grünen Traditionsverein habe ich von Beginn an hier in Tirol mitbekommen“, erzählt der gebürtige Deutsche. Er hatte zwei ganz besondere Begleiter mit dabei: Emelie Müller und Mikail Atak, zwei Lehrlinge des Tiroler Lebensmitteleinzelhändlers.

MPreis-GF Ingo Panknin (Mitte) kam in Begleitung von den beiden Lehrlingen Emelie Müller und ...
MPreis-GF Ingo Panknin (Mitte) kam in Begleitung von den beiden Lehrlingen Emelie Müller und Mikail Atak.(Bild: Johanna Birbaumer)

„Es ist mir eine persönliche Freude, heute mit unserem Nachwuchs hier sein zu dürfen. Auf diese Weise haben wir die Gelegenheit, uns näher kennenzulernen“, erklärt Panknin, der selbst mit dem Fußball aufgewachsen ist – „aber leider Gottes talentfrei“, schmunzelte er.

Emelie und Mikail zogen die Blicke im VIP-Bereich und auf der Tribüne auf sich, denn sie kamen im Trikot des FC Wacker Innsbruck – und machten damit wahrlich eine gute Figur: „Dass wir heute hier dabei sein können, ist eine einmalige Chance. Wir freuen uns riesig und sind sehr dankbar.“

Thomas Erhard (li.) und Florian Thaler genossen die Zeit beim „Krone“-Platzl – mit ...
Thomas Erhard (li.) und Florian Thaler genossen die Zeit beim „Krone“-Platzl – mit „Krone“-Redakteurin Jasmin Steiner.(Bild: Johanna Birbaumer)
Gerald Unterberger (Unterberger Gruppe) mit Wacker-Präsident Hannes Rauch (links).
Gerald Unterberger (Unterberger Gruppe) mit Wacker-Präsident Hannes Rauch (links).(Bild: Johanna Birbaumer)
Ulf Schmid (Foodsped) und Christian Auer (Alpenresort Schwarz) – links – fieberten mit.
Ulf Schmid (Foodsped) und Christian Auer (Alpenresort Schwarz) – links – fieberten mit.(Bild: Johanna Birbaumer)
Ex-Kicker Roland Kirchler mit Manoel Angermann (re.) und Noah Haider.
Ex-Kicker Roland Kirchler mit Manoel Angermann (re.) und Noah Haider.(Bild: Johanna Birbaumer)

„Die gelebte Tradition ist das Besondere“
Für Thomas Erhard, Sekretär IPA Landesgruppe Tirol, ist das Besondere am Verein die „gelebte Tradition“: „Wenn man an Fußball in Tirol denkt, fällt einem als Erstes der FC Wacker Innsbruck ein.“ Florian Thaler, Geschäftsführer bei Brandschutz Thaler GmbH, fügte hinzu: „Das Schöne ist, dass das Interesse an diesem Traditionsverein schon immer von Generation zu Generation weitergegeben wird.“

Lesen Sie auch:
Luis Gstrein gelang das frühe 1:0.
Aufsteiger-Duell
Wacker musste sich mit einem 1:1-Remis begnügen
11.09.2026

Ebenfalls zu den Gästen und spontanen Besuchern beim „Krone“-Platzl zählten Ex-Profi-Kicker Roland Kirchler, Gerald Unterberger, GF Unterberger Gruppe, Ulf Schmid, GF Foodsped GmbH, Christian Auer, Restaurantleiter Alpenresort Schwarz, und Wacker-Präsident Hannes Rauch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.09.2026 12:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
155.177 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
135.612 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
130.263 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1666 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
974 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
900 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf