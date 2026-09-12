„Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen!“

Tivoli statt Geburtstagsparty

Seit vielen Jahren ist der Tiroler treuer Fan des FC Wacker Innsbruck. „Die bisher erlebten Höhen und Tiefen schweißen einen noch mehr mit dem Verein zusammen, Wacker gehört zurück in die Bundesliga“, betonte Grissemann. Eigentlich hätte er eine Geburtstagsparty geschmissen. „Doch als ich von diesem VIP-Gewinn erfahren habe, haben sich meine Pläne schlagartig geändert. Das heute werde ich nie wieder vergessen!“