“Krone” Reports on “Pelicot 2.0” Shock the World

The global news network CNN, for its part, refers to “alleged sexual abuse by husband.” At the same time, CNN mentions that the crime is now being referred to in the media as the “Pelicot 2.0” case (Editor’s note: Gisèle Pelicot gained international notoriety in 2024 during the criminal trial against her divorced husband and 50 other perpetrators. At her husband’s invitation, these men had systematically raped the French woman after he had drugged her. To break free from the role of victim, she insisted that the trial not be held behind closed doors.)