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Wave of Outrage

“Krone” Reports on “Pelicot 2.0” Shock the World

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12.09.2026 08:31
Media outlets around the world are reporting on the “Krone” investigation into the marital ...
Media outlets around the world are reporting on the “Krone” investigation into the marital ordeal in Marchtrenk, Upper Austria.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Christoph Matzl
Von Christoph Matzl

The “Krone” story about the shocking marital ordeal in Marchtrenk is also sending shockwaves of horror through the international media.

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For example, the German television network RTL ran the headline “Horrifying Suspicion in Austria” and summarized the heinous crime in three brief “shocking moments”: “Man drugs wife and has her raped—now she’s dead.”

The global news network CNN, for its part, refers to “alleged sexual abuse by husband.” At the same time, CNN mentions that the crime is now being referred to in the media as the “Pelicot 2.0” case (Editor’s note: Gisèle Pelicot gained international notoriety in 2024 during the criminal trial against her divorced husband and 50 other perpetrators. At her husband’s invitation, these men had systematically raped the French woman after he had drugged her. To break free from the role of victim, she insisted that the trial not be held behind closed doors.)

The British daily newspaper “The Sun” reports on an “abuse tragedy” in which “a husband drugged his wife so that other men could rape her.”

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read the original article here.

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