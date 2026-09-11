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Children Not Wearing Seat Belts

Drug-Impaired Driver (32) Had His Wife and Four Children with Him

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11.09.2026 19:00
The drug test came back positive (stock photo).
The drug test came back positive (stock photo).(Bild: sos, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A father (32) did just about everything wrong on Friday morning while driving with his family. He was under the influence of drugs, did not have a driver’s license, and the children (ages 2, 4, 5, and 6) were not properly secured.

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Around 10:30 a.m. on Friday in Regau, a police patrol noticed a car in which a little girl (6) was being transported in the passenger seat without a child safety seat. When the officers pulled over the 32-year-old Bosnian man from the Wels-Land district, they could hardly believe their eyes.

Young Children Unrestrained in the Car
Not only was the driver unable to produce a valid driver’s license, but his wife (26), a two-year-old boy, and two girls (ages 4 and 5) were sitting in the back seat—none of them wearing seat belts.

A short time later, the 32-year-old’s father also arrived at the checkpoint by car. When asked to show his driver’s license, he was unable to do so as well. He informed the police that it had been officially revoked.

32-Year-Old Unfit to Drive
Since the 32-year-old was exhibiting behavior typical of drug use, a voluntary urine test was conducted, which tested positive for cocaine. The driver was ordered to undergo a medical examination, which determined he was unfit to drive. Charges and reports will be forwarded to the Vöcklabruck District Administration and the Wels Public Prosecutor’s Office.

The two registered owners of the vehicles—a sister of the 32-year-old and a daughter of the 57-year-old—will also be charged.

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