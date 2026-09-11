Seriously Injured
Major emergency response in Vienna: Child falls from window
A tragic accident occurred Friday morning in Vienna’s Favoriten district. A child is reported to have fallen from an apartment window.
It is still unclear how this tragic accident occurred. Emergency responders arrived quickly on the scene to transport the seriously injured child to the hospital.
Area Cordoned Off
The area around Antonsplatz was cordoned off over a wide radius by emergency responders. Further details regarding the circumstances of the accident and the child’s condition are not currently available. So far, the police have only been able to confirm that the child fell from a window.
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