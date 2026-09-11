Automatic Draft

On a New F1 Track
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A violent crash occurred on the new racetrack in Madrid as early as the first Formula 2 free practice session on Friday.
Thai driver Tasanapol Inthraphuvasak crashed his race car head-on into the track barrier at high speed as he exited Turn 19.
Here’s the accident on video:
The 20-year-old driver managed to get out of the heavily damaged car on his own, which then caught fire. Black smoke billowed into the air.
Through the track fence, stewards apparently tried to extinguish the fire with a water hose before a fire extinguisher was used. Cleanup efforts took some time.
Challenging Track
The Madrid circuit is new to the Formula 1 calendar. It’s considered very challenging due to its fast corners, and there are also several sections where drivers can barely see what’s happening a little further ahead of them. Run-off areas are scarce on the track at the Spanish capital’s exhibition center.
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