14-Jähriger raste mit E-Moped vor Polizei davon

Ein 14-Jähriger soll am Montagabend mit einem nicht zugelassenen E-Moped vor einer Polizeistreife geflüchtet sein und dabei mehrere Menschen gefährdet haben – darunter ein Kind, das zu Sturz kam. Die Polizei Steiermark sucht nun Zeugen und Betroffene.
Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 19.30 Uhr in der Liebenauer Hauptstraße in Graz. Einer Polizeistreife fiel dort ein E-Moped ohne Zulassung auf, das mit zwei Personen besetzt war – am Lenker ein Jugendlicher, als Beifahrerin eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Das Fahrzeug war deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h unterwegs.
Rote Ampeln ignoriert
Trotz mehrfacher Anhalteversuche mit Blaulicht, Folgetonhorn und Lautsprecherdurchsagen flüchtete der Lenker über die Puntigamer Straße, die Ziehrerstraße und den Maria-Cäsar-Park in die Angerergasse und von dort weiter auf den Murradweg. Dabei missachtete er wiederholt rote Ampeln.
Mehrere Personen mussten zur Seite springen, um eine Kollision zu vermeiden. Auf dem Radweg stürzte ein Kind, blieb nach eigenen Angaben aber unverletzt. Der Lenker konnte vorerst in unbekannte Richtung entkommen.
Zeugen und Opfer gesucht
Aufgrund interner Hinweise konnte die Polizei jedoch schließlich einen 14-jährigen Grazer ausforschen. Dieser bestritt zunächst, das Fahrzeug gelenkt zu haben, räumte die Fahrt schließlich aber ein.
Da von einer Gefährdung der körperlichen Sicherheit auszugehen ist, bittet die Polizeiinspektion Graz-Liebenau Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich unter 059133/6588 zu melden.
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