14-Jähriger raste mit E-Moped vor Polizei davon

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 19.30 Uhr in der Liebenauer Hauptstraße in Graz. Einer Polizeistreife fiel dort ein E-Moped ohne Zulassung auf, das mit zwei Personen besetzt war – am Lenker ein Jugendlicher, als Beifahrerin eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Das Fahrzeug war deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h unterwegs.