Stadt lechzt nach Abkühlung an heißen Sommertagen

Zahlreiche Bäume werden den heurigen Hitzesommer nicht überleben

„Etwa 150 Bäume stehen derzeit unter Beobachtung, weil es sein könnte, dass sie den heurigen Hitzesommer nicht überleben werden“, so Horvath. Mit einer interessanten Idee lassen die beiden für den zum Großteil asphaltierten Hauptplatz aufhorchen. Der Innengang des beliebte „Marienmarktes“ könnte mit einer begrünten Überdachung überspannt werden.