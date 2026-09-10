Burglars
Granddaughter Saw Strangers in Her 97-Year-Old Grandmother’s Home on Camera
The granddaughter of an elderly homeowner (97) likely got the shock of her life on Wednesday. Security cameras are installed in her grandmother’s home. Around 9 a.m., the granddaughter saw strangers sneaking around the stairwell on the accompanying cell phone app.
On Wednesday around 9 a.m., the homeowner’s granddaughter reported a break-in at the 97-year-old’s residence in the Imberg neighborhood of Leonding. By the time the granddaughter arrived at her grandmother’s house, the burglars had already taken off. A manhunt was launched immediately, involving a police helicopter.
Vehicle Stopped
Shortly thereafter, a suspicious vehicle was spotted near the Linz Central Station and pulled over. Inside the car were four Romanian citizens (aged 20 to 50)—three men and one woman. The police were also able to recover the stolen goods, cash, and jewelry.
Two Suspects in Custody
After consulting with the Linz District Attorney’s Office, the 25-year-old and the 26-year-old will be transferred to the Linz Correctional Facility on Thursday. The other two were released but charged.
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