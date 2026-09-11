„Olympische“ Medizin für die Spitzenathleten

Noch umfangreichere Möglichkeiten für Athleten gibt es künftig im Olympiazentrum Niederösterreich. Denn durch die Kooperation mit dem Institut für Klinische Sportmedizin und Prävention am Universitätsklinikum Krems, dem Zentrum für Medizin und Sport in St. Pölten, dem Primärversorgungszentrum St. Pölten sowie der Radiologie St. Pölten Süd – Institut für CT und MRT wird das sportmedizinisches Angebot weiter ausgebaut. Damit soll Spitzensportlern eine noch umfassendere und professionellere medizinische Versorgung zur Verfügung stehen.