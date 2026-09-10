Traveling in a convoy
Moped rider rear-ended the rider in front of him (16)
A ride taken by two 16-year-old moped riders ended with two people injured. The boys were riding one behind the other. When the rider in front suddenly stopped, the one behind was unable to brake in time.
A 16-year-old from Kematen am Innbach was riding his moped on Grub-Mallinger-Straße in his hometown on Wednesday evening. Behind him was his friend (16), who was also riding a moped.
Injured and Taken to the Hospital
Shortly after a intersection, according to police, the rider in front saw a friend on the side of the road and braked. However, the rider behind apparently noticed this too late and rear-ended his friend’s moped. Both boys sustained minor injuries of an unspecified severity and were taken to Wels Hospital after receiving first aid.
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